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غدا.. غلق مزلقان العراقية بالمنوفية 4 أيام لإجراء الصيانة

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مصراوي Masrawy

غدا.. غلق مزلقان العراقية بالمنوفية 4 أيام لإجراء الصيانة

02:30 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

غدا.. غلق مزلقان العراقية بالمنوفية 4 أيام لإجراء الصيانة

محافظة المنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، إنه سيتم غلق مزلقان العراقية الثلاجة 9/400 خط "منوف - كفر الزيات" الحارة الشرقية لمدة 4 أيام ابتداءً من غد السبت.

وأكد بيومي، أن قرار الغلق لعمل الصيانة بها والبديل الحارة الغربية للمزلقان والمزلقان الوسط خط "منوف - كفر الزيات".

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