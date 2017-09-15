غدا.. غلق مزلقان العراقية بالمنوفية 4 أيام لإجراء الصيانة
غدا.. غلق مزلقان العراقية بالمنوفية 4 أيام لإجراء الصيانة
02:30 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
محافظة المنوفية
المنوفية- مروة فاضل:
قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، إنه سيتم غلق مزلقان العراقية الثلاجة 9/400 خط "منوف - كفر الزيات" الحارة الشرقية لمدة 4 أيام ابتداءً من غد السبت.
وأكد بيومي، أن قرار الغلق لعمل الصيانة بها والبديل الحارة الغربية للمزلقان والمزلقان الوسط خط "منوف - كفر الزيات".
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