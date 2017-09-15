شتيجن يشيد يهدف أسينسيو.. ويكشف عن أصعب خصم واجهه

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من المنتظر أن يخوض مارك أندريه تير شتيجن مباراته رقم 100 مع برشلونة غدًا أمام خيتافي في الدوري الإسباني، واحتفالًا بتلك المناسبة أجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" حوارًا مع الحارس الألماني الذي كشف من خلاله عن بعض أسراره.

قال شتيجن إن أفضل مباراة خاضها كانت أمام ريال الموسم الماضي، حيث بذل الكثير من الجهد رفقة زملائه، ونجح الفريق في نهاية المباراة في الفوز باللقاء.

وعن أفضل تصد له، قال شتيجن إنه تصدى للعديد من الكرات المميزة، ولكنه يتذكر بشكل جيد تصديه في كلاسيكو الموسم الماضي لكرات رونالدو وتوني كروس.

وعن أخطر مهاجم واجهه، قال الحارس الألماني إنه عانى أمام 3 مهاجمين بشدة، وهم روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما وأريتز أجوريز، مشيرًا إلى أن أفضل هدف سكن شباكه كان هدف ماركو أسينسيو الأخير.

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وعن أصعب خصم واجهه، قال شتيجن إن أتلتيكو مدريد كان الخصم الأصعب في ذهاب السوبر الإسباني عام 2015، حيث يعتبر ملعبه سان ماميس هو الملعب الأصعب على الإطلاق.

وأوضح شتيجن بأنه لا يمتلك أصدقاء من الفرق المنافسة، ولكنه معجب كثيرًا بحارس المكسيك جيلرمو أوتشوا بعد العرض المميز الذي قدمه في كأس القارات.

وعن أفضل لحظاته بقميص برشلونة، قال شتيجن إنها التتويج بدوري أبطال أوروبا في برلين، إلى جانب الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان.