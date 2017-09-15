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تعرف على الأرقام القياسية لديربي لندن

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تعرف على الأرقام القياسية لديربي لندن تعرف على الأرقام القياسية لديربي لندن

التحرير

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يحتضن ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد المقبل قمة مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل أرسنال ضيفًا على حامل اللقب تشيلسي في ديربي لندن.

ويأمل ثنائي أرسنال وتشيلسي ألكساندر لاكازيت وألفارو موراتا على الترتيب في تسجيل أول أهدافهما في الديربي، للسير على خطى أسطورتي النادي تيري هنري وديديه دروجبا.

وسجل هنري في شباك تشيلسي 8 أهداف كأبرز هداف للمدفعجية في شباك البلوز، ويأتي من بعده إيان رايت برصيد 7 أهداف ومن ثم روبن فان بيريسي بخمسة أهداف، و4 أهداف لكل من ثيو والكوت ودينيس بيركامب.

وبالنظر إلى أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية بين الفريقين، نجد أن أرسنال نجح في الفوز على تشيلسي في 3 مباريات متتالية في 3 مناسبات، في الفترة ما بين نوفمبر 1993 ومايو 2000، قبل أن يكسر ذلك الرقم كارلو أنشيلوتي بالفوز على أرسنال في 4 مباريات متتالية.

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وحقق أرسنال فوزًا كبيرًا على تشيلسي على ملعب الإمارات الموسم الماضي بثلاثية نظيفة، ليحقق المدفعجية أعلى نتيجة على البلوز منذ شهر أبريل من عام 1997.

بينما اكتسح جوزيه مورينيو نظيره فينجر في مباراته رقم ألف على رأس القيادة الفنية للأرسنال بالفوز عليه 6-0 في شهر مارس من عام 2014.

ويعد جون تيري أكثر لاعبي تشيلسي خوضًا للمباريات أمام أرسنال برصيد 26 مباراة في الدوري الإنجليزي، ومن خلفه فرانك لامبارد برصيد 22 مباراة.

وبدوره خاض بيتر تشيك 23 مباراة في الديربي بقميص الفريقين، وكذلك الحال مع أشلي كول برصيد 21 مباراة، وسيسك فابريجاس 19 مباراة.

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التحرير

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