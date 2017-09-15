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«يويفا» يوجه 4 اتهامات لنادي كولن بعد شغب لقاء أرسنال

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«يويفا» يوجه 4 اتهامات لنادي كولن بعد شغب لقاء أرسنال «يويفا» يوجه 4 اتهامات لنادي كولن بعد شغب لقاء أرسنال

التحرير

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات تأديبية بشأن أحداث الشغب التي اندلعت أمس في لقاء كولن الألماني وأرسنال الإنجليزي، ضمن مباريات الدوري الأوروبي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتوجه نحو 20 ألف مشجع من كولن إلى لندن لتشجيع فريقهم الذي يشارك في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ 25 عاما، وذلك على الرغم من امتلاك 3,000 متفرج منهم فقط التذاكر.

وتسبب الازدحام الشديد من الجماهير الألمانية خارج ملعب الإمارات إلى تأجيل انطلاق المباراة لساعة كاملة.

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وحاول بعض الجماهير الألمانية تسلق الحواجز والجلوس في الأماكن المخصصة لجماهير أرسنال، الأمر الذي دفع إدارة المدفعجية لإصدار بيان بشأن فتح النادي تحقيقا لكيفية دخول جماهير نادي كولن للملعب.

وبدوره وجه "يويفا" 4 اتهامات لجماهير كولن، تتعلق باضطرابات الحشد وإشعال الألعاب النارية وإلقاء مواد على أرض الملعب، إلى جانب التسبب في إحداث تلفيات في ملعب المباراة.

وسيحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العقوبات التي سيوقعها على الفريق الألماني يوم 21 من الشهر الجاري.

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التحرير

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