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مرعي ووردة ضمن حسابات كوبر في معسكر الكونغو

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مرعي ووردة ضمن حسابات كوبر في معسكر الكونغو مرعي ووردة ضمن حسابات كوبر في معسكر الكونغو

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كتب: عبد الرحمن مصطفى

دخل الثنائي عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني وعمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي، ضمن حسابات الأرجنتيني هيكتور المدير الفني للمنتخب الوطني، في المعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهة الكونغو برازافيل.

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وتتجه النية لدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، لضم عمرو وردة، خاصة أنه شارك مع فريقه في بعض المباريات بالموسم الجديد بالدوري اليوناني، بينما يفكر في ضم عمرو مرعي، لحل أزمة الهجوم التي يعاني منها ، لا سيما أنه يشارك أساسيًا مع الفريق الساحلي.

ويدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا، يوم 2 أكتوبر، بملعب برج العرب، حتى موعد مباراة الكونغو برازافيل، التي ستقام على نفس الملعب يوم 8 أكتوبر، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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