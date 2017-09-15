أرقام لا تفوتك قبل موقعة الترجي| هل يتغلب الأهلي على «نحس» سبتمبر؟

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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، غدا السبت، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد الأول جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكم رابع ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

وتشير الأرقام إلى أن «دييوهيو»، أدار 3 مباريات للأهلي، حيث فاز مرتين وخسر مرة، وشهدت المواجهة الأولى فوز المارد الأحمر، على ريكرياتيفو الأنجولي بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا العام 2016.

كما نجح الأهلي في المواجهة الثانية تحت قيادة «دييوهيو»، في الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، في دور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015.

بينما شهدت المواجهة الثالثة والأخيرة تحت قيادة «دييوهيو»، خسارة المارد الأحمر أمام أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية عام 2015.

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وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.

ثمن نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة 1990

الترجى 0-0 الأهلى - استاد رادس "الذهاب".

الأهلى 0-0 الترجى - استاد القاهرة "الإياب".

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001

الأهلى 0-0 الترجي- استاد القاهرة "الذهاب".

الترجي 1-1 الأهلي- استاد رادس "الإياب".

دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2007

الأهلي 3-0 الترجي- استاد القاهرة "الذهاب".

الترجي 1-0 الأهلي- استاد رادس "الإياب".

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2010

الأهلي 2-1 الترجي- استاد القاهرة "الذهاب".

الترجي 1-0 الأهلي- استاد رادس "الإياب".

دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2011

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الترجي 1-0 الأهلي- استاد رادس "الذهاب".

الأهلي 1-1 الترجي- استاد القاهرة "الإياب".

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2012

الأهلي 1-1 الترجي- استاد برج العرب "الذهاب".

الترجي 1-2 الأهلي- استاد رادس "الإياب".

دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية 2015

الأهلي 3-0 الترجي- استاد السويس "الذهاب".

الترجي 0-1 الأهلي- استاد رادس "الإياب".

إحصائيات

1- أول 3 لقاءات جمعت الفريقين لم تُسجل خلالها أي أهداف، فحسم التعادل السلبي لقاءي ثمن نهائي دوري الأبطال نسخة 1990، قبل أن يحسمها الترجي بركلات الترجيح، كما حلت النتيجة ذاتها في ذهاب نصف نهائي نسخة 2001 بالقاهرة.

2- أول هدف في مواجهات الأهلي والترجي، سجله اليساري كلايتون، اللاعب البرازيلي الحاصل على الجنسية التونسية، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 2001 بملعب المنزه بشباك عصام الحضري.

3- محمد أبو تريكة هو صاحب أول أهداف الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، حيث افتتح ثلاثية الأهلي في شباك الترجي بالجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي نسخة 2007.

4- الأهلي والترجي التقيا في نهائي قاري وحيد كان لدوري الأبطال نسخة 2012، وحسمه الأهلي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

5- أسرع هدف في مواجهات الفريقين جاء عن طريق مهاجم الترجي مايكل إينرامو عقب 49 ثانية من انطلاق لقاء الإياب لنصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2010، وهو الهدف الذي أثار جدلاً واسعاً كونه سُجل بيد النيجيري.

كما أن التاريخ يشير إلى أن حسام البدري، سبق أن خاض بطولة إفريقيا مع الأهلي في 3 مرات سابقة، إلا أنه لم يكمل مشواره بالبطولة الثالثة خلال ولايته الثانية، حيث رحل عن تدريب الفريق وقتها عقب قيادته للتأهل لدور المجموعات وذلك في 2013.

أما عن المرتين الأخريين، فكانتا في 2010 و2012، وتمكن البدري من التتويج مع الأهلي بالثانية وبلوغ نصف النهائي في الأولى، ليكون أقل ما حققه المدير الفني للأهلي مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا هو الوصول للدور قبل النهائي.

كما تشير الأرقام إلى أن الأهلي والترجي تواجها مرتين في شهر سبتمبر، الأولى كانت في 9 سبتمبر 1990 على استاد القاهرة الدولي، بإياب دور الـ16 لمسابقة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وحسم التعادل السلبي بدون أهداف النتيجة، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب في ملعب المنزه بتونس، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي تمنح الفريق التونسي بطاقة الترشح لربع النهائي وتطيح بالمارد الأحمر.

وكان سبتمبر على موعد جديد في مواجهات الأهلي والترجي، هذه المرة في 16 سبتمبر 2011، وهو التاريخ ذاته لمواجهة الفريقين غدًا السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.

كان الأهلي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة وحصد النقاط الثلاث من أجل بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، وتعادل الفريقان وقتها بهدف لكل منهما، حيث تقدم للترجي السنغالي «بانانا»، بينما رد للأهلي محمد أبو تريكة، ليخرج المارد الأحمر من البطولة.