«العامة للبترول»: ارتفاع الإنتاج إلى 86.4 ألف برميل زيت مكافئ يوميا

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة الدراسات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج باستغلال كل الإمكانيات والاستمرار في تحسين ورفع كفاءة الحقول المنتجة، ومراجعة موقف الإنتاج من الحقول القائمة والقديمة، والوقوف على الفرص المتاحة من الإمكانيات الاستكشافية بمواقع عمل الشركة العامة للبترول وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة تعد نموذجا إيجابيا في العمل البترولى من خلال ما تقدمه من تطور مستمر في الأداء، ونتائج فعلية لتعظيم إنتاجها من الثروة البترولية في مناطق عملها بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية وسيناء.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2016/2017، بحضور المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلي أول وزارة البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمحاسب محمود حنفى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وعرض رئيس الشركة أهم نتائج أعمالها خلال العام، موضحا أن معدلات إنتاجها من الثروة البترولية من حقولها ونصيبها من إنتاج الشركات المشاركة، ارتفعت إلى 86.4 ألف برميل زيت مكافئ يوميا، بزيادة 5% على العام السابق، بالرغم من تحديات التناقص الطبيعى في معدلات الإنتاج، لافتا إلى ارتفاع إجمالى إنتاجها مجددا، مع بداية العام المالى الجديد 2017/2018 إلى نحو 91.7 ألف برميل زيت مكافئ يوميا، مشيرا إلى أن ما تحقق من اكتشافات جديدة وعمليات ناجحة لتنمية الحقول المنتجة كان له أكبر الأثر في رفع معدلات إنتاج الشركة.

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وأضاف أنه تم تحقيق 4 اكتشافات بترولية جديدة في مناطق عمل العامة للبترول بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، بإجمالى معدلات إنتاج يومى نحو 4700 برميل زيت خام و10.8 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وأسهمت في إضافة مخزون واحتياطيات تقدر بنحو 173.7 مليون برميل زيت خام و102.3 مليار قدم مكعب غاز، حيث جاء في مقدمتها الكشف الذى تحقق في امتداد حقل شمال شرق سنان بالصحراء الغربية، وتم وضعه على الإنتاج بمعدلات أولية 2500 برميل زيت خام يوميا و800 الف قدم مكعب غاز يوميا، الذى لعب دورا رئيسيا في زيادة إنتاج الزيت الخام من حقول العامة للبترول بالصحراء الغربية، حيث سجل في أغسطس 2017 أعلى معدل إنتاج للمنطقة والبالغ نحو 13 ألف برميل زيت خام يوميا.

كما حققت الشركة الكشف جنوب شرق الحمد بخليج السويس والجارى تنميته حاليا، والكشف GG-83/3 بحقل شمال عامر البحرى بخليج السويس، بالإضافة إلى كشف الغاز الطبيعى الذى تحقق شمال غرب حقل رأس البحار بالصحراء الشرقية.

وأشار إلى أن ما تحقق من نجاحات وتعاون بناء لزيادة الإنتاج بين الشركة العامة والشركات العالمية التي تقدم الخدمات الاستكشافية والإنتاجية في حقول العامة للبترول في الصحراء الشرقية وسيناء دفع الشركة إلى طرح مزايدة عالمية مؤخرا، بهدف إبرام اتفاقية خدمات استكشافية وإنتاجية جديدة في بعض مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، التي تشمل كلا من منطقتى وادى دارا وقطاع G في غرب غارب البرية، بهدف استغلال وتنمية إمكانيات هذه المناطق بالصورة المثلى، مشيرا إلى قيام الشركة بتطوير البنية الأساسية والتوسع والتحديث لتسهيلات الإنتاج لتعظيم الاستفادة منها ورفع كفاءتها.