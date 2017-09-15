نائب برلماني: مصر في قائمة تضم 21 دولة ذات اقتصاد صاعد

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قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية جيد، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات القومية في وقت قياسي، كما أن الفترة التي تولت فيها حكومة شريف إسماعيل المسؤولية، من أصعب المراحل التي مرت على مصر، موضحًا أن عمليات الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، فما كان أمام الحكومة إلا تطبيق منظومة حماية اجتماعية ومحاولة حماية محدودي الدخل والمضي قدما في عمليات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك الكثير من الصعوبات التي تقف عائقًا أمام تسيير عمل الحكومة مثل زيادة معدلات التضخم وعجز الموازنة، إلا أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات لدعم الاقتصاد، وظهر ذلك في زيادة نسبة النمو بواقع 5%، بجانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى أن ثمار المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل شبكة الطرق العملاقة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف المليون فدان، ستظهر وبقوة على معدلات النمو الاقتصادي قريبا، إذ إن أغلب المشروعات الاقتصادية مشروعات مستقبلية ذات مردود اقتصادي قوي.

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وتابع دسوقي أن المؤسسات الاقتصادية العالمية أشارت إلى نهوض الاقتصاد المصري، حيث إن تقرير شركة "برايس واتر هوس كوبرز" المتخصصة في الأبحاث والاقتصاديات، صنفت مصر بقائمة 21 دولة في الاقتصاديات الصاعدة لعام 2030، كما أظهرت آخر إحصاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، تفوق مصر على نيجيريا، باعتبارها أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مما يعد نجاحا لحكومة شريف إسماعيل، حسب قوله.