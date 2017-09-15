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لجان بالبرلمان تجتمع الأحد.. و«الاستعداد للعام الدراسي الجديد» أبرز المناقشات

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لجان بالبرلمان تجتمع الأحد.. و«الاستعداد للعام الدراسي الجديد» أبرز المناقشات لجان بالبرلمان تجتمع الأحد.. و«الاستعداد للعام الدراسي الجديد» أبرز المناقشات

التحرير

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تستمر بعض لجان مجلس النواب في عقد اجتماعات، خلال إجازة دور الانعقاد الثاني، ومنها لجنة الشئون الدينية والأوقاف، حيث تعقد اجتماعين برئاسة النائب أسامة العبد، لمناقشة أزمة أقلية الروهينجا المسلمين في ميانمار، ومناقشة تنشيط السياحة الدينية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب جمال شيحة، اجتماعا لمناقشة استعدادات وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني للعام الدراسى الجديد، وتستكمل اللجنة المصغرة التي شكلتها لجنة الخطة والموازنة حول تطبيق موازنة البرامج والأداء على بعض الوزارات بموازنة العام المالي 2017/ 2018.

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كانت لجنة حقوق الإنسان قد عقدت اجتماعين الأسبوع الماضي، بحضور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثل لوزارة الخارجية، للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية عن التعذيب في السجون بمصر.

كما اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي لمناقشة استراتيجية مواجهة الزيادة السكانية بحضور ممثل لوزير الصحة والسكان.

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التحرير

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