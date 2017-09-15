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ميركل تدعو إلى التفاوض لإنهاء الأزمة القطرية

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مصراوي Masrawy

ميركل تدعو إلى التفاوض لإنهاء الأزمة القطرية

02:23 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ميركل تدعو إلى التفاوض لإنهاء الأزمة القطرية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إجراء مفاوضات لإنهاء المقاطعة الخليجية لقطر المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت ميركل، اليوم الجمعة عقب لقائها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في برلين: "نستشعر قلقا لعدم ظهور حلول لهذا النزاع حتى عقب مرور مئة يوم من حدوثه".

وأكدت ميركل أن ألمانيا تواصل دعمها لجهود الوساطة الكويتية والأمريكية، لكنها لا تنحاز لطرف.

وتتهم دول عربية، على رأسها والإمارات، قطر بدعم تنظيمات إسلامية، مثل الإخوان المسلمين، وجماعات إرهابية وإقامة علاقات وطيدة مع إيران الشيعية.

وقطعت السعودية والإمارات ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ مطلع يونيو الماضي، وأغلقت حدودها معها.

وباءت كافة محاولات التوسط بين أطراف الأزمة حتى الآن بالفشل.

وبدأ أمير قطر أول جولة خارجية له منذ بداية الأزمة بزيارة تركيا أمس الخميس.

ومن المنتظر أيضا أن يتوجه الأمير تميم اليوم إلى باريس وأن يشارك الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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