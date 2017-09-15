بيان مشترك لـ"روسيا وتركيا وإيران" بشأن مناطق خفض التصعيد في سوريا

استانة - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبدالرحمانوف، اليوم الجمعة، عن تشكيل مركز تنسيق ثلاثي إيراني روسي تركي، لتجنب الأحداث في مناطق خفض التصعيد في سورية.

وجاء في البيان المشترك للدول الضامنة في الجلسة الختامية لمحادثات "أستانا-6"، الذي قرأه عبر الرحمانوف: "تشكيل مركز تنسيقي ثلاثي إيراني روسي وتركي، لتجنب الأحداث في مناطق خفض التصيد في سورية"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع: "الوضع في سورية منذ 8 أشهر منذ بدء المباحثات في أستانة تغير بشكل كبير. ونعتبر من الضروري مواصلة مسار أستانة".

وأكد وزير الخارجية الكازاخي أنه تم الاتفاق على أن لقاء "أستانة" القادم في نهاية شهرأكتوبر .

كما أشار إلى أن مناطق خفض التصعيد في سورية، ستقام لمدة 6 أشهر مع احتمال التمديد.

وقال عبد الرحمنوف، في البيان، إن روسيا وإيران وتركيا أكدوا عزمهم على محاربة الإرهاب في سورية، سواء داخل مناطق خفض التصعيد أو خارجها.

كانت كلا من روسيا وتركيا وإيران قد وقعت، في أستانة في شهر مايو الماضي، على اتفاقية تقضي بإنشاء "مناطق خفض التوتر" في سوريا من دون أن تحمل توقيع أي طرف سوري.

وتتوزع هذه المناطق على ثماني محافظات من أصل 14محافظة