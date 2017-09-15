أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بيان مشترك لـ"روسيا وتركيا وإيران" بشأن مناطق خفض التصعيد في سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بيان مشترك لـ" وتركيا وإيران" بشأن مناطق خفض التصعيد في سوريا

02:21 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبدالرحمانوف

استانة - (د ب أ):
أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبدالرحمانوف، اليوم الجمعة، عن تشكيل مركز تنسيق ثلاثي إيراني روسي تركي، لتجنب الأحداث في مناطق خفض التصعيد في سورية.

وجاء في البيان المشترك للدول الضامنة في الجلسة الختامية لمحادثات "أستانا-6"، الذي قرأه عبر الرحمانوف: "تشكيل مركز تنسيقي ثلاثي إيراني روسي وتركي، لتجنب الأحداث في مناطق خفض التصيد في سورية"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وتابع: "الوضع في سورية منذ 8 أشهر منذ بدء المباحثات في أستانة تغير بشكل كبير. ونعتبر من الضروري مواصلة مسار أستانة".

وأكد وزير الخارجية الكازاخي أنه تم الاتفاق على أن لقاء "أستانة" القادم في نهاية شهرأكتوبر .

كما أشار إلى أن مناطق خفض التصعيد في سورية، ستقام لمدة 6 أشهر مع احتمال التمديد.

وقال عبد الرحمنوف، في البيان، إن روسيا وإيران وتركيا أكدوا عزمهم على محاربة الإرهاب في سورية، سواء داخل مناطق خفض التصعيد أو خارجها.

كانت كلا من روسيا وتركيا وإيران قد وقعت، في أستانة في شهر مايو الماضي، على اتفاقية تقضي بإنشاء "مناطق خفض التوتر" في سوريا من دون أن تحمل توقيع أي طرف سوري.
وتتوزع هذه المناطق على ثماني محافظات من أصل 14محافظة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جولة جديدة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية في 12 و13 يونيو

    أخبار

  • وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان وقف القتال في سوريا

    أخبار

  • تيار الغد السوري يبدأ اجتماعاته في القاهرة بدعوة روسيا وأمريكا للتعاون

    أخبار

  • بوتين: يجب تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا قبل بدء محادثات أستانا

    أخبار

إعلان

c332515dd9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا