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إقالة جميع أفراد شرطة مدينة فلبينية بالكامل بسبب اتهامات بالسرقة والقتل

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مصراوي Masrawy

إقالة جميع أفراد شرطة مدينة فلبينية بالكامل بسبب اتهامات بالسرقة والقتل

02:20 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

إقالة جميع أفراد شرطة مدينة فلبينية بالكامل بسبب اتهامات بالسرقة والقتل

الشرطة الفلبينية

مانيلا- (أ ش أ):

أمرت السلطات الفلبينية اليوم، الجمعة، بإقالة جميع أفراد شرطة مدينة كالوكان بالعاصمة مانيلا على خلفية اتهامات لأعضائها بقتل ثلاثة مراهقين وظهور شرطيين على كاميرات المراقبة أثناء سرقة أحد المنازل.

وقال رئيس شرطة العاصمة أوسكار البيالدي إن قوة الشرطة البالغ قوامها 1200 شخص سيتم تسريحهم واستبدالهم على مجموعات، مضيفا أن الضباط سيخضعوا لإعادة التدريب لمدة 45 يوما يمكن بعدها إعادة من لا يواجهون تهما إلى أعمالهم.

وذكرت "إيه بي سي" الأمريكية أن كاميرا مراقبة تلفزيونية أظهرت 13 شرطيا الأسبوع الماضي أثناء قيامهم بسرقة منزل خلال مداهمة لضبط مخدرات، كما فتحت وزارة العدل تحقيقا في شكاوى مقدمة ضد ستة ضباط لاتهامهم بقتل وتعذيب ثلاثة مراهقين قتل أحدهم خلال مداهمة لضبط المخدرات الشهر الماضي.

يذكر أن الحملة الأمنية القاسية التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ضد تجارة المخدرات أسفرت عن مقتل الآلاف وتلقت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية تؤكد أنها تشمل عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون بشكل واسع.

هذا المحتوى من

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