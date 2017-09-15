ارتفاع حصيلة المصابين بانفجار مترو لندن

لندن - (د ب أ):

قالت خدمة إسعاف لندن إن 22 شخصا على الاقل اصيبوا بجروح عقب انفجار، وقع في قطار في محطة مترو بارسونس جرين في العاصمة البريطانية لندن، والذي نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقالت دائرة الصحة الوطنية إن 22 مصابا يخضعون للعلاج في أربعة مستشفيات.

يذكر أن خدمة إسعاف لندن ذكرت في وقت سابق أنه لا يوجد حلات خطرة من بين الـ18 مصابا الذين تم نقلهم إلى المستشفى.