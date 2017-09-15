أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة المصابين بانفجار مترو لندن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة المصابين بانفجار مترو لندن

02:18 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة المصابين بانفجار مترو لندن

لندن - (د ب أ):
قالت خدمة إسعاف لندن إن 22 شخصا على الاقل اصيبوا بجروح عقب انفجار، وقع في قطار في محطة مترو بارسونس جرين في العاصمة البريطانية لندن، والذي نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقالت دائرة الصحة الوطنية إن 22 مصابا يخضعون للعلاج في أربعة مستشفيات.

يذكر أن خدمة إسعاف لندن ذكرت في وقت سابق أنه لا يوجد حلات خطرة من بين الـ18 مصابا الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شرطة نيويورك: ليس هناك تهديدات لمترو الأنفاق بالمدينة

    أخبار

  • : هجوم آخر في لندن نفذه إرهابي فاشل

    أخبار

  • شرطة لندن: الانفجار ناجم عن "عبوة ناسفة بدائية الصنع "

    أخبار

  • الألمانية تعرب عن قلقها البالغ إزاء انفجار في مترو أنفاق بلندن

    أخبار

إعلان

7dbf05af68.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان