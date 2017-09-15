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الخارجية السعودية: الرياض لم تطلب وساطة إيران لدى الحوثيين

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مصراوي Masrawy

الخارجية : الرياض لم تطلب وساطة إيران لدى الحوثيين

02:16 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الخارجية السعودية: الرياض لم تطلب وساطة إيران لدى الحوثيين

الخارجية السعودية

الرياض - (د ب أ):
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنها لم تطلب من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن.

ونفى رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، أسامة بن أحمد نقلي، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، صحة التصريحات المنشورة في وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" على لسان حسين أمير عبد اللهيان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، التي تضمنت مزاعم عن طلب السعودية من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن.

وقال نقلي إن ما قاله السياسي الإيراني "لا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلًا".

يذكر حسين عبد اللهيان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، قال في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية، الخميس: إن "السعودية أرسلت وسيطاً لطهران خلال اشتداد الحرب في اليمن يطلب دعمها لفتح حوار مع أنصار الله".

وأضاف عبد اللهيان: أن "السعودية بعد سنوات من الحرب وصلت إلى نتيجة مفادها أن الحرب لا يمكن أن تكون حلاً للأزمات".

يذكر أن السعودية قطعت العلاقات مع إيران، في مطلع العام الماضي، بعد قيام متظاهرين إيرانيين باقتحام السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد على التوالي عقب اعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر ضمن 47 شخصا آخرين بتهمة ممارسة الإرهاب.

ويشن التحالف بقيادة السعودية، منذ مارس 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد أنصار الله وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

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