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"بقالي التموين": صرف 50% من مقررات سبتمبر و80% من فارق الخبز

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مصراوي Masrawy

"بقالي ": صرف 50% من مقررات سبتمبر و80% من فارق الخبز

02:26 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتبت- عايدة رضوان:
قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إنه تم صرف أكثر من 50% من مقررات شهر سبتمبر الجاري، فيما تم صرف 80% من سلع فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى طرح كميات كافية لصرف الحصص التموينية للمواطنين من سلعتي الزيت والسكر والأرز والمكرونة.

وأكد نادي، في تصريح لمصراوي، الجمعة، انتظام عملية صرف المقررات التموينية، وعدم وقوع أي أعطال بالنظام الإلكتروني الخاص بماكينات الصرف.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض السكر بمقدار 500 جنيه في الطن ليباع الكيلو للمستهلك النهائي بسعر 9.50 جنيه في الأسواق، مطلع الشهر الجاري.

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مصراوي Masrawy

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