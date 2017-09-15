ضبط 15 قطعة سلاح و52 قضية مخدرات في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف مراكز المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 15 قطعة سلاح (بندقية آلي، 4بنادق خرطوش، 8 فرد خرطوش محلي الصنع، 2 طبنجة)، و31 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 52 قضايا إتجار في المخدرات، وإزالة 366 حالة إشغال بالطريق العام.

حُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.