بالصور.. قوافل الداخلية الطبية تصل سجن الوادي الجديد وشديد الحراسة بـ"جمصة"

كتب - فتحي سليمان:

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الشرطية، قوافل طبية تضم جميع التخصصات الطبية إلى "مديرية أمن الوادي الجديد، وسجن شديد الحراسة بجمصة".

وحققت القوافل الطبية خلال ثلاثة أيام النتائج التالية: وبدأت بمديرية أمن الوادي الجديد، حيث تم توقيع الكشف الطبي على "634"؛ وتمثلوا في "206" مواطن، و "428" من رجال الشرطة والموظفين المدنيين؛ وصُرف لهم الأدوية اللازمة.

وكان ثاني تلك الجهود بسجن شديد الحراسة في جمصة حيث تم توقيع الكشف الطبي على "1200" حالة من نزلاء السجن وصُرف الأدوية اللازمة لهم.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة وسياستها الهادفة إلى تطبيق كافة أوجه الرعاية المختلفة للعاملين بالوزارة ونزلاء السجون والمحجوزين بمراكز وأقسام الشرطة خاصةً الرعاية الطبية لما لها من اعتبارات إنسانية.