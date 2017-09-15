مزارع يتهم زوجته بقتل طفلة نسبتها كذبا إليه: "أنا مبخلفش"

البحيرة – أحمد نصرة:

اتهم عامل زراعي من مركز بدر، بمحافظة البحيرة، زوجته بالزواج من آخر عرفيا وهي على ذمته، وقتلها لطفلة نسبتها إليه كذبًا بعدما افتضح أمرها واكتشف عدم قدرته على الإنجاب.

تبلغ لمركز شرطة بدر من "م. م.ح" 39 عاما - عامل زراعي، ومقيم بقرية عمر مكرم، دائرة المركز، بترك زوجته "غ. ص. ح" 23 عاما، لمنزل الزوجية، وبصحبتها نجلته الطفله "ملك" عمر عام و8 أشهر، منذ حوالي عام تقريبًا خشية افتضاح أمرها عقب علمه بعدم قدرته على الإنجاب وفقاً لتقارير وفحوصات طبية.

وذكر في بلاغه أنها تزوجت عرفياً من "ا. ع. ر" 30 عاما - فلاح ومقيم بقرية العزيمة، دائرة المركز وهي ما زالت على ذمته، فأقام دعوى زنا ونفي نسب الطفلة، ولكنه علم بوفاتها بمستشفى بدر العام، واتهم زوجته والمذكور بالتسبب في وفاتها كونها الدليل على صحة الدعوى المقامة منه.

بسؤال زوجته المذكورة أنكرت ما نسب إليها وقررت بانفصالها عن زوجها المذكور منذ حوالي شهرين بموجب دعوى طلاق وزواجها من الثاني عرفيا، وأضافت بسقوط الطفلة على الأرض بمنزل أهلها أثناء اللعب منذ أسبوعين، وحدثت إصابتها بالرأس وفقدانها للوعي ووفاتها اليوم إثر إصابتها بالمستشفى.

بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المذكورة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد التقرير بوجود بعض الإصابات الظاهرية بالوجه والظهر ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة والتحقيق.