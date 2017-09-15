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السلطات الكمبودية تحل منظمة بيئية غير حكومية كبرى

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مصراوي Masrawy

السلطات الكمبودية تحل منظمة بيئية غير حكومية كبرى

02:12 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

السلطات الكمبودية تحل منظمة بيئية غير حكومية كبرى

علم كمبوديا

بنوم بنه - (د ب أ):
قررت السلطات الكمبودية إغلاق منظمة "الطبيعة الام" وهي واحدة من كبرى المنظمات البيئية غير الحكومية في البلاد.

وفي بيان نشره موقع "فريش نيوز" الذي ينحاز للحكومة اليوم الجمعة، ذكرت وزارة الداخلية أنها قررت حل منظمة "الطبيعة الام".

دون أن تقدم مبررا لقرارها حتى الان.

ويأتي القرار بعد أربعة أيام من نشر المنظمة غير الحكومية مقطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوضح تناقضات في بيانات فيما يتعلق بتصدير رمال السيليكا لتايوان وتوضيح وجود تهرب ضريبي محتمل وتزوير.

ولم يتسن الوصول إلى اليجاندرو جونزاليز-دافيدسون المؤسس الشريك بمنظمة "الطبيعة الام" على الفور للتعليق على القرار.

يأتي قرار حل المنظمة وسط حملة قمعية واسعة للحكومة على المنافذ الاعلامية والمنظمات غير الحكومية والمعارضين السياسيين، ويقول محللون إنها تهدف إلى تعزيز وضع رئيس الوزراء هون سين قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى العام المقبل.

ورفض أوك كيمسينج، المتحدث باسم وزارة الاعلام، اليوم الجمعة، اتهامات إذاعة آسيا الحرة التي تمولها أمريكا، التي أغلقت مكتبها في كمبوديا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد حوالي 20 عاما من العمل، بأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.

وأغلقت الاذاعة في أعقاب إغلاق قسري لصحيفة "كمبوديا ديلي" الرئيسية، الناطقة بالانجليزية، بسبب نزاع ضريبي قيمته 3ر6 مليون دولار مع الحكومة.

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مصراوي Masrawy

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