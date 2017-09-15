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هكذا تحفظين الفاكهة لأطول فترة ممكنة دون تعرضها للتلف

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مصراوي Masrawy

هكذا تحفظين الفاكهة لأطول فترة ممكنة دون تعرضها للتلف

02:06 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

هكذا تحفظين الفاكهة لأطول فترة ممكنة دون تعرضها للتلف

هكذا تحفظين الفاكهة لأطول فترة ممكنة دون تعرضها

كتب- أحمد عصام روّاي:

تعاني الكثير من ربات البيوت من تلف الفاكهة وغيرها من الشياء التي تحتوي على سكر بفعل البكتيريا والطفيليات، وتتمنى لو أنها تتمكن من حفظها لفترة أطول، حتى يتسنى لها استخدامها فيما بعد.

يمكنك بكل سهولة حفظ كل الفاكهة والأطعمة السكرية حلوة الطعم بسهولة فائقة، عن طريق حفظها في محلول من السكر المذاب في الماء، حسب الطريقة التي ذكرتها مراجع الميكروبيولوجي وموقع ASC البريطاني للتعلم بعيد المدى.

فعندما يبلغ تركيز السكر في الماء حدًا معينًا، يتمكن من حرمان الكائنات الدقيقة من المياه اللازمة لحياتها، مما يتسبب في القضاء عليها، وتسمى هذه المحاليل بالمحاليل ذاتية الحفظ.

ويبلغ تركيز المحلول الذي يتصف بهذه الخواص 66.7% جرام/مللي، ويمكنك تحضيرة عبر إذابة 66.7 جرام سكر في 100 مللي لتر من المياه.

ويمكنك غمر ما ترغبين بحفظه بداخل المحلول، ثم تحكمين غلق وعاء الحفظ عليها. ولكن عليك بالحذر، فإذا قلت نسبة السكر في المحلول عن النسبة المذكورة بالأعلى، فإن الرطوبة الناتجة عن المياه والسكر الموجود سوف يشكل بيئة خصبة للفطريات.

وتستخدم هذه الطريقة في حفظ العديد من الفواكه التي تباع في المحلات التجارية مثل الأناناس والكريز والمانجا والخوخ وغيرها.

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مصراوي Masrawy

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