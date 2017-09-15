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تزوج «سرًا» وحقيقة علاقته بـ«إليسا».. معلومات لا تعرفها عن «وائل كفوري»

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التحرير

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"ملك الرومانسية"، "أمير الأغنية الرومانسية"، وغيرهما من الألقاب أطلقها الجمهور واستحقها الفنان اللبنانى وائل كفوري، فعلى الرغم من تمسكه بالغناء باللهجة اللبنانية إلا انه يعتبر من المطربين القلائل اللذي نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة بالوطن العربي.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عنه، ونرصد أبرز المحطات الرئيسية في حياته خلال التقرير التالى..

1- ولد في 15 سبتمبر 1974 في لبنان، ويبلغ من العمر 43 عامًا.

2- لدية ثلاثة أشقاء وترتيبه الثاني بينهم بعد شقيقته ريما وتأتي ميرنا ثم شقيقة ميلاد.

3- ساعده والده على آداء المواويل وقد كانت عائلته من أكثر من شجعه ودفعه لخوض المجال الفني، وخاصة والدته.

4- تعتبر مشاركته في برنامج ستوديو الفن نقطة تحول في حياته وفاز وقتها بالميدالية الذهبية بالإضافة لتكريم من اللجنة على موهبته الفريدة، و شاركه فى نفس الدورة العديد من الفنانين: "ديانا حداد - كلودا الشمالى، إليسا، كاتيا حرب، جوانا ملاح، معين شريف -، كاتيا فرح وفاز بالميدالية الذهبية".

 

5- قال عنه الفنان روميو لحود، إنه أول هاوٍ يراه يغني باحتراف كما قال أيضا لحود أثناء تكريمه: "اليوم بنعطي الميدالية الذهبية لصوت ما سمعنا مثله من 30 عاما".

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6- يحرص دائمًا على أن تبقي حياته العائلية بعيدة عن الأضواء، ولم يعلن عن زواجه إلا بعدما كشفت الصحافة الأمر ولديه من زوجته أنجيلا بشارة طفلتين.

7- شارك كعضو من أعضاء لجنه تحكيم في برنامج المواهب "أراب أيدول" بموسمه الثالث بدلا من راغب علامة إلى جانب نانسي وأحلام وحسن الشافعي.


8- لقب بالعديد من الألقاب الفنية من بعض الملحنين مثل "العندليب الطائر" من قبل الملحن شاكر الموجي، و"كامل الأوصاف" من قبل الملحن وسام الأمير، كما لقب عبر جمهوره بأمير وملك الرومانسية أو "أمير الأغنية الرومانسية".

9- تمسك وائل كفوري بمواظبته على غناء اللهجة اللبنانية في بدايته، ثم ما لبث أن غني أول أغنية باللهجة المصرية وهي "بعترفلك أنى بحبك" وكان أول دويتو له مع نوال الزغبي وهو "مين حبيبي أنا".

 


10- انتشرت العديد من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعه بالمطربة اللبنانية إليسا لكن طالما خرج الثنائي ليؤكدان أن ما يجمعهما هو علاقة صداقة قوية.

 

 

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التحرير

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