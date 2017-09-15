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داعش يعلن مسئوليته عن تفجير بالقرب من ملعب في أفغانستان

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مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسئوليته عن تفجير بالقرب من ملعب في أفغانستان

01:59 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

داعش يعلن مسئوليته عن تفجير بالقرب من ملعب في أفغانستان

داعش

كابول- (أ ش أ):

أعلن تنظيم "داعش" في أفغانستان، مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف ملعب الكريكيت الدولي في العاصمة كابول، أمس أول الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الجمعة نقلا عن بيان لداعش، أن الانتحاري الذي نفذ الهجوم استهدف عناصر تابعة لجهاز الاستخبارات الأفغانية.

وأشار البيان إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر الاستخبارات.

وجاء بيان داعش، ليناقض تصريحات مسئولين أمنيين أفغان، الذين أعلنوا أن التفجير الانتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية، وأعلن المسئولون أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم أحد أفراد الحراسة وإصابة ستة آخرين .

وفي سياق متصل، أعلن تنظيم "داعش" إعدام مدنيين اثنين، لاتهامهما بالتجسس لصالح القوات الأمريكية في إقليم كونار بشرق أفغانستان.

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