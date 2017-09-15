شرطة نيويورك: ليس هناك تهديدات لمترو الأنفاق بالمدينة

نيويورك- (أ ش أ):

قال مفوض شرطة مدينة "نيويورك" الأمريكية"جيمس أونيل"إنه ليس هناك أي تهديدات معروفة لنظام مترو الأنفاق في المدينة، وذلك في أعقاب الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة في مترو أنفاق "بارسونز جرين" جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن.

وشدد أونيل - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - على ركاب مترو الأنفاق في مدينة "نيويورك" بتوخي الحذر.

وكانت سلطات الإسعاف البريطانية قد أعلنت في وقت سابق إصابة 18 شخصا بينهم أطفال جراء الانفجار الذي وقع على متن مترو الأنفاق.