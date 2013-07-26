اليوم… تدشين ” الجبهة الثورية – الفقراء أولاً ” بكفرالشيخ

يتم اليوم تدشين الجبهة الثورية – الفقراء أولاً بمحافظة كفرالشيخ وذلك خلال افطار حملة تمرد المزمع إقامته اليوم بدوران كفرالشيخ (دوران النصر) وذلك بعدما اتفقت العديد من القوي السياسية والثورية بالمحافظة على ضرورة توحيد الجهود خلال الفترة القادمة وذلك من خلال وضع رؤية واضحة وصريحة لا تقبل التأويل .

وقد انضمت العديد من الكيانات الثورية لهذه الجبهة وهي حملة تمرد كفرالشيخ – حركة كفاية كفرالشيخ – حركة الاشتراكيين الثوريين – حركة عيون الحرية كفرالشيخ وكذا انضم للجبهة حزب الكرامة كفرالشيخ ليصبح بذلك أول حزب سياسي بالمحافظة ينضم للجبهة الثورية – الفقراء أولاً وقد تم عرض فكرة الجبهة الثورية – الفقراء أولاً على باقي الأحزاب السياسية بالمحافظة وذلك للعمل كوحدة واحدة خلال الفترة القادمة .

وسيتم اليوم نشر البيان التأسيسي الأول للجبهة وذلك بعد افطار الحملة بدوران المحافظة حيث يشتمل البيان التأسيسي على المحاور التي سوف تعتمد عليها الجبهة خلال الفترة القادمة ومن البيان التأسيسي كمقتطف ”ستسعي الجبهة للضغط بكل قوة على السلطة الحالية لوضع خطة واضحة وجدول زمني للعدالة الانتقالية و الاجتماعية وكذا إعادة هيكلة جميع المؤسسات داخل المحافظة على معيار الكفاءة والخبرة والشفافية” .

وسيتم خلال أيام إعلان الأمين العام للجبهة الثورية – الفقراء أولاً بالمحافظة وكذا المكتب التنفيذي للجبهة الجبهة الثورية – الفقراء أولاً (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية) .