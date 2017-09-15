الأمن العام: تنفيذ 132 ألف حكم قضائي خلال أسبوع

كتب - علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة أمنية بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية والهاربين من السجون خلال أسبوع.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 132.772 ألف حكم قضائي متنوع خلال الأيام الـ7 الماضية، وذلك على النحو التالي، تم تنفيذ 1.033 حكم جنائي، و46.620 حكم حبس جزئي، و8.469 حكم حبس مستأنف، و59.572 حكم غرامة، و17.378 حكم مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.