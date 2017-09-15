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محافظ الإسكندرية يوجه برفع صناديق القمامة من أمام المدارس

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يوجه برفع صناديق القمامة من أمام المدارس

01:46 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ضرورة التشديد على رفع صناديق القمامة من أمام المدارس، وكذلك التشديد على شركة نهضة لرفع المخلفات أولاً بأول من داخل المدارس بمواعيد معلومة ومنظمة، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وشدد "المحافظ" على جميع الجهات التنفيذية بإزالة كافة إشغالات الطريق حول المدارس، لتوفير السيولة المرورية، وطلب دوريات مستمرة في تجمعات المدارس لحماية الطالبات من أي تعدٍّ.

وكان "سلطان" كلف اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة، بعقد اجتماع موسع بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة الانتهاء من الصيانة الشاملة، ومنع أي مخاطر قد يتعرض لها الطالب.

ووجه "متولي" مديرية الصحة بالإسكندرية، بالتأكد من توافر طبيب وزائرة صحية بكل مدرسة، واستمرار إقامة القوافل الطبية، والكشف الدوري الشامل وحملات التحصين ضد الأمراض حرصًا على صحة الطلاب، مؤكدًا على أهمية زيادة الندوات والاجتماعات التي تعمل على زيادة التوعية الصحية للطلاب.

وشدد سكرتير عام المحافظة، على ضرورة الالتزام بالمصاريف المدرسية المقررة، وإعلام أولياء الأمور بها وعدم الربط بين دفع المصاريف المدرسية وتسليم الكتب المدرسية للطلاب.

وخلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تفعيل مبادرة "نظافة واستضافة" التي أطلقها تعليم الإسكندرية لاستقبال أطفال الروضات، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي وأولياء أمورهم، لممارسة الأنشطة وغرس الألفة وبناء جسر من التواصل بين التلميذ والأسرة والمدرسة.

وأكد الاجتماع ضرورة عدم إقحام أبنائنا في القضايا السياسية، والعمل على غرس القيم الوطنية والانتماء من خلال الأنشطة التربوية، وتوفير القدوة للطلاب ممثلة في المعلمين وإدارة المدرسة.

يذكر أن هناك مدارس ستدخل الخدمة لأول مرة بسعة 12 فصلاً، وهي مدرسة التحرير تجريبي بإدارة شرق، ومدرسة بنظام الإحلال الكلي بسعة 8 فصول، وهي مدرسة السيدة عائشة بغرب، وجرى إحلال جزئي لـ 27 فصلاً بمدرستي ابن أنس التجريبية والشهيد علي صالح بإدارة وسط التعليمية.

 

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