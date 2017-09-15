وزير النقل يؤدي صلاة الجمعة بميناء نويبع

جنوب سيناء- داليا منير:

أدى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعه اليوم، داخل صالة سفر ميناء نويبع البحري، برفقة اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومسئولي الميناء.

وذلك أثناء جولة للوزير داخل ميناء نويبع، حيث استقبل آخر فوج للحج البري والقادم من ميناء العقبة الأردني.