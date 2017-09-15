بالصور.. "تنفيذي الأقصر" يخصص 11 فدانًا لإقامة مصنع بوتاجاز

الأقصر - محمد محروس:

ترأس محافظ الأقصر محمد بدر، جلسة المجلس التنفيذي رقم "7" لعام 2017، وذلك بحضور السكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد محمود أبو العزايم، ورؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات المختلفة في المحافظة.

وناقش أعضاء المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتأكيد على مراعاة تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في إقامة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حيث أكد محافظ الأقصر أنه جرى تحديد عدد من المواقع في المحافظة للاستثمار الداجني، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ستقوم بالطرح المركزي لها.

ووافق أعضاء المجلس، خلال الجلسة، على إعطاء مهلة لمدة شهر لمستودعات البوتاجاز التي أشارت لجنة إدارة الحماية المدنية بعدم وجود الحد الأدنى لاشتراطات تأمينها ضد أخطار الحريق وعدم تشغيلها لوجودها في نطاق الكتلة السكنية.

كما وافق أعضاء المجلس على إصدار قرار تخصيص مؤقت لمساحة 11 فدانًا و9 أسهم لاستخدامها في إقامة مصنع بوتاجاز بمركز ومدينة الطود (الهضبة الوسطى)، وتكليف مديرية الري باتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة الكوبري الكائن على ترعة الحوشة بجوار محطة سكك حديد أرمنت.

كما استمع أعضاء المجلس إلى استعدادات مراكز الشباب والموقف منها، واستعدادات الوحدات الصحية والموقف منها، وخطة عمل الوحدات الصحية، وتجهيز المركز اللوجيستي الطبي ونقل خطوط إنتاج من المخبز المليوني، واستعدادات محطات مياه الشرب والصرف الصحي والموقف منها.