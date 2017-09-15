الأمم المتحدة: عدد الجوعى حول العالم ارتفع إلى 815 مليون شخص العام الماضي
الأمم المتحدة: عدد الجوعى حول العالم ارتفع إلى 815 مليون شخص العام الماضي
01:28 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
روما - (د ب أ):
ذكرت هيئات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في تقرير لها اليوم الجمعة أن قرابة 815 مليون شخص لم يجدوا ما يكفي لتلبية احتياجاتهم من الغذاء في عام 2016، حيث ارتفعت معدلات الجوع حول العالم بعد سنوات عديدة من الانخفاض.
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