البورصة تربح 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري

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حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أرباحا قدرها 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق عند 719.6 مليار جنيه، مقابل 705.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.32% ليبلغ مستوى 13611 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنحو 7.74% ليبلغ مستوى 743 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 5.58% ليبلغ مستوى 1652 نقطة، وسجل مؤشر إي جي إكس 20، متعدد الأوزان، ارتفاعا بنحو 2.62% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي ارتفعت لتبلغ نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.415 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.6 مليار جنيه وكمية تداول 1.094 مليار ورقة منفذة على 63 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق ببورصة النيل أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 10 ملايين جنيه، وكمية تداول بلغت 14 مليون ورقة منفذة على 1603عمليات خلال الأسبوع الحالي.

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وذكر التقرير أن سوق الأسهم استحوذت على 77.13% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.87% خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 72.35% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19% والعرب على 8.65%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 484.24 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 132.51 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي شراء قدره 88.209 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 342.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 47.15% من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.85%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 186.23مليون جنيه.. وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 1.671 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1.603 ألف سند تقريبا.