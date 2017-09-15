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وزير النقل يستقبل آخر أفواج الحج البري بميناء نويبع البحري

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وزير النقل يستقبل آخر أفواج الحج البري بميناء نويبع البحري وزير النقل يستقبل آخر أفواج الحج البري بميناء نويبع البحري

التحرير

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قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر واللواء مصطفى الديب مستشار الوزير للنقل البحرى، والكابتن كاظم هاشم مدير عام شركة الجسر العربى، والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة جنوب سيناء، باستقبال آخر أفواج الحج البرى على الخط الملاحى نويبع- العقبة.

حيث شهد ميناء نويبع نقل 13 ألفا و500 حاج و313 باص حج، من خلال رحلات مكوكية على متن العبارتين سينا وبرنسيسة، بنسبة زيادة 31% عن موسم سفر الحجاج للعام الماضى، من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

وقال الدكتور هشام عرفات إنه خلال موسم الحج هذا العام قد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، ومدير عام شركة الجسر العربى، واللواء يسرى الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربى، واللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وممثل محافظة جنوب سيناء، لمتابعة كل الإجراءات العملية وتذليل كل المصاعب واتخاذ القرارات المناسبة فى وقت سريع.

كما تم فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة وجود ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشكلات ووجود ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج والتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، لرفع درجة الاستعداد وتجهيز قرية الحجاج، وتسهيل إجراءات سفر ووصول حجاج بيت الله الحرام، والتنسيق مع كل الجهات العاملة بالميناء لتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات.
كما تم التنسيق المستمر والتعاون بين أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العوائق وتزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج وعدد من الكراسى المتحركة لكبار السن والإسعافات الطبية وتنظيم عمل حاملى الأمتعة.

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كما يقوم هشام عرفات وزير النقل بتفقد ميناء طابا السياحى، حيث تقدمت شركة الجسر العربى وشركة السندباد للنقل البحرى للعمل على الخط الملاحى طابا - العقبة، وجار إنهاء ما يلزم من إجراءات لزيادة المردود الاقتصادى والاجتماعى على أهالى سيناء وزيادة عدد السياح بمنطقة طابا واستغلال إمكانيات الفنادق المتوفرة بالمنطقة وخلق فرص عمل جديدة لأهالى سيناء.

وذلك لما تتميز به منطقة طابا من السياحة الترفيهية والدينية والشاطئية والعلاجية وكذا قدرة الميناء لاستقبال السفن السريعة HSC وكذا وجود صالة مناسبة بالميناء لاستقبال السائحين مزودة بكل أجهزة الكشف الإشعاعى XRAY، بالإضافة إلى كل وسائل الراحة للركاب وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

ومن جانبها أعلنت شركة الجسر العربي أنها قامت باتباع سياسة تأجير البواخر لأول مرة هذا العام، الأمر الذي أدى إلى تحويل الخسائر إلى أرباح قاربت المليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف الإدارية وفتح أسواق جديدة مع منطقة الخليج لزيادة العائد من السياحة البينية.

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التحرير

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