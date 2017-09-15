أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الفقي: توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 14 جنيها العام المقبل (فيديو)

Google+ Print
الفقي: توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 14 جنيها العام المقبل (فيديو) الفقي: توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 14 جنيها العام المقبل (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 13% خلال عام، موضحا أن ذلك أمر ممكن.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "on live"، اليوم الجمعة :"معدل التضخم ينخفض شهريًا وذلك يسهل عملية خفض معدل التضخم"، مشيرًا إلى أن  لابد أن ينخفض بنهاية 2018، ويصل إلى 12 أو 14 جنيها على الأكثر حتى يمكننا خفض معدل التضخم.

وأوضح أن معدلات التضخم لن تنخفض إلا مع انخفاض الأسعار، وانخفاض الأسعار مرتبط بسعر الدولار، فالمواطن سيشعر بتحسن في الحالة الاقتصادية عندما يكون معدل النمو الشهري بالسالب.

شاهد أيضا

وتابع: "العوامل التي ستساعد على خفض الدولار؛ هي الغاز الطبيعي الذي يتم استخراجه وتحسن مستوى السياحة، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300