الفقي: توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 14 جنيها العام المقبل (فيديو)

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قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 13% خلال عام، موضحا أن ذلك أمر ممكن.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "on live"، اليوم الجمعة :"معدل التضخم ينخفض شهريًا وذلك يسهل عملية خفض معدل التضخم"، مشيرًا إلى أن سعر الدولار لابد أن ينخفض بنهاية 2018، ويصل إلى 12 أو 14 جنيها على الأكثر حتى يمكننا خفض معدل التضخم.

وأوضح أن معدلات التضخم لن تنخفض إلا مع انخفاض الأسعار، وانخفاض الأسعار مرتبط بسعر الدولار، فالمواطن سيشعر بتحسن في الحالة الاقتصادية عندما يكون معدل النمو الشهري بالسالب.

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وتابع: "العوامل التي ستساعد على خفض الدولار؛ هي الغاز الطبيعي الذي يتم استخراجه وتحسن مستوى السياحة، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات".