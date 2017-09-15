أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«اقتصادية البرلمان»: الاهتمام بالشمول المالي يعني ضبط السوق العشوائي

Google+ Print
«اقتصادية البرلمان»: الاهتمام بالشمول المالي يعني ضبط السوق العشوائي «اقتصادية البرلمان»: الاهتمام بالشمول المالي يعني ضبط السوق العشوائي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن استضافة مؤتمر الشمول المالي، الذي يُقام في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، دليل قوي على ما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة من إنجازات اقتصادية حقيقية.

وأشار النائب إلى أن فكرة الشمول المالي تقوم بالأساس على إتاحة الخدمات المالية المختلفة لجميع شرائح المجتمع، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتوسيع فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقنين قطاع الاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن اهتمام القيادة السياسية بالشمول، تعني أهمية كبيرة للمواطن، وكذلك للحكومة لضبط السوق العشوائي، الذي نعاني منه.

شاهد أيضا

وأكد في تصريحات صحفية له، أن ذلك يأتي من خلال تنفيذ التجربة الناجحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي منذ نهاية 2016، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للقيام بدور ريادي لتحقيق الشمول المالي في المنطقة العربية، من أهمها امتلاكها واحدا من أقوى الأجهزة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط ككل.

ولفت إلى أن مصر خطت خطوات مهمة في طريق تحقيق الشمول المالي، ومنها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف المحمول في الدفع، مؤكدا أن الشمول المالي هو قضية اجتماعية وتنموية بالأساس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة