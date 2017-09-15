«اقتصادية البرلمان»: الاهتمام بالشمول المالي يعني ضبط السوق العشوائي

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قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن استضافة مصر مؤتمر الشمول المالي، الذي يُقام في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، دليل قوي على ما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة من إنجازات اقتصادية حقيقية.

وأشار النائب إلى أن فكرة الشمول المالي تقوم بالأساس على إتاحة الخدمات المالية المختلفة لجميع شرائح المجتمع، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتوسيع فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقنين قطاع الاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن اهتمام القيادة السياسية بالشمول، تعني أهمية كبيرة للمواطن، وكذلك للحكومة لضبط السوق العشوائي، الذي نعاني منه.

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وأكد في تصريحات صحفية له، أن ذلك يأتي من خلال تنفيذ التجربة الناجحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي منذ نهاية 2016، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للقيام بدور ريادي لتحقيق الشمول المالي في المنطقة العربية، من أهمها امتلاكها واحدا من أقوى الأجهزة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط ككل.

ولفت إلى أن مصر خطت خطوات مهمة في طريق تحقيق الشمول المالي، ومنها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف المحمول في الدفع، مؤكدا أن الشمول المالي هو قضية اجتماعية وتنموية بالأساس.