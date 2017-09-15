شرطة لندن: الانفجار ناجم عن "عبوة ناسفة بدائية الصنع "

لندن - (د ب أ):

قال مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية، مارك رولى، إن الانفجار الذى وقع في محطة بارسونس جرين في لندن ناجم عن "تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع".

وقال رولي إن الانفجار الذي وقع على متن القطار، ويجري التحقيق فيه من قبل عناصر مكافحة الارهاب التابعة لشرطة العاصمة، حيث يقوم المئات من المحققين بمشاهدة شرائط كاميرات المراقبة.

ويدعم جهاز المخابرات الداخلية (إم آي 5) التحقيقات في الحادث.

وذكر بيان صادر عن ناتاشا ويلز، مساعد مدير العمليات في خدمة إسعاف لندن، أنه تم نقل 18 شخصا إلى المستشفيات إثر إصابتهم في الحادث.