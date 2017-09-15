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الحكومة الألمانية تعرب عن قلقها البالغ إزاء انفجار في مترو أنفاق بلندن

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مصراوي Masrawy

الألمانية تعرب عن قلقها البالغ إزاء انفجار في مترو أنفاق بلندن

01:22 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الحكومة الألمانية تعرب عن قلقها البالغ إزاء انفجار في مترو أنفاق بلندن

انفجار في مترو أنفاق بلندن

برلين - (د ب أ):
أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ إزاء الانفجار الذي وقع في مترو أنفاق بالعاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر اليوم الجمعة: "يساورنا قلق بالغ إزاء ما حدث"، مضيفا أنه لم يتبين بعد على نحو مؤكد ما إذا كان الأمر يدور حول هجوم إرهابي أم حادث.

وأصيب عدد من الأشخاص في الانفجار الذي وقع داخل عربة مكتظة بالركاب بأحد قطارات الأنفاق في لندن.

وترجح الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار هجوما إرهابيا.

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مصراوي Masrawy

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