الحكومة الألمانية تعرب عن قلقها البالغ إزاء انفجار في مترو أنفاق بلندن
الحكومة الألمانية تعرب عن قلقها البالغ إزاء انفجار في مترو أنفاق بلندن
01:22 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
انفجار في مترو أنفاق بلندن
برلين - (د ب أ):
أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها البالغ إزاء الانفجار الذي وقع في مترو أنفاق بالعاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر اليوم الجمعة: "يساورنا قلق بالغ إزاء ما حدث"، مضيفا أنه لم يتبين بعد على نحو مؤكد ما إذا كان الأمر يدور حول هجوم إرهابي أم حادث.
وأصيب عدد من الأشخاص في الانفجار الذي وقع داخل عربة مكتظة بالركاب بأحد قطارات الأنفاق في لندن.
وترجح الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار هجوما إرهابيا.
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