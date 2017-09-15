المرجعية الشيعية تطالب الحكومة العراقية بتعزيز الأمن عقب انفجارات الناصرية

كربلاء - (د ب أ):

طالبت المرجعية الشيعية العليا بزعامة علي السيستاني، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بتعزيز الإجراءات الأمنية عقب مقتل أكثر من 84 شخصا واصابة 93 اخرين في أعمال العنف والانفجارات التي طالت مطعما ونقطة تفتيش للشرطة على طريق المرور السريع الرابط بين مدينتي المثنى وناصرية.

وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية الشيعية خطيب صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين، أمام الألاف من المصلين خلال صلاة الجمعة: "إن المرجعية تعزي عوائل ضحايا الانفجارات وتطالب الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات جديدة لتوفير الامن".

وأعلنت وزارة الداخلية إقالة مدير دائرة الاستخبارات والتحقيقات في مدينة الناصرية على خلفية الانفجارات غربي الناصرية.

وذكر مجلس محافظة الناصرية أن قوات الشرطة اعتقلت شخصين يشتبه باشتراكهم بالعملية الارهابية، وأن المحافظة تتوقع تكرار الاعتداءات في المحافظة مع عدم وجود تدابير أمنية كافية.

وقال إن السيارات المفخخة لتنظيم داعش دخلت المدينة من محافظة البصرة، وأن صحراء المحافظة لا تخلو من الخلايا النائمة لداعش.