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سيلينا جوميز تكشف عن زرعها لـ"كلية".. وهذه هي المتبرعة

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مصراوي Masrawy

سيلينا جوميز تكشف عن زرعها لـ"كلية".. وهذه هي المتبرعة

01:25 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

سيلينا جوميز تكشف عن زرعها لـ"كلية".. وهذه هي الم

 كتب - هشام عواض:

ذكرت الممثلة والمغنية الأمريكية، سيلينا جوميز، أنها خضعت لعملية زرع كُلى خلال الصيف الجاري بسبب إصابتها بمرض الذئبة.

وبحسب "BBC"، قالت "جوميز" على موقع إنستجرام إن صديقتها، فرانشا رايسا، تبرعت لها بكليتها، مشيرة إلى أنها تريد أن توضح لجمهورها سبب قلة نشاطها الفني رغم إصدارها لألبوم جديد.

وأضافت "جوميز"، التي تبلغ 25 عامًا، "اكتشفت أنني كنت بحاجة إلى إجراء عملية زرع كلى بسبب إصابتي بمرض الذئبة، وكنت في فترة تعافي، كان هذا هو ما أحتاج إليه فيما يتعلق بحالتي الصحية بشكل عام".

وشكرت الممثلة الأمريكية، على "إنستجرام"، صديقتها فرانشا رايسا بطلة مسلسل "الحياة السرية للمراهقة الأمريكية"، "لا توجد كلمات يمكنها أن تصف كيف يمكن أن أشكر صديقتي الجميلة فرانشا رايسا، لقد أعطتني أفضل هدية وتضحية من خلال التبرع بكليتها لي. أنا ممتنة للغاية، وأحبك كثيرًا".

وكان أول ظهور علني لها بعد التعافي من العملية الجراحية في نيويورك مع رفيقها، ذا ويكند، مساء الجمعة الماضي. وفي العام الماضي، انقطعت غوميز لفترة طويلة عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب معاناتها من نوبات من الهلع والقلق والاكتئاب.

 

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