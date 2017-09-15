أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حرق قش الأرز بالدقهلية عرض مستمر.. و"البيئة والزراعة": 160 محضرًا حتى الآن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حرق قش الأرز بالدقهلية عرض مستمر.. و"البيئة والزراعة": 160 محضرًا حتى الآن

01:29 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

حرق قش الأرز

الدقهلية - رامي القناوي:

واصل الفلاحون بمحافظة الدقهلية، استمرار حرق قش الأرز داخل الأراضي الزراعية، في ظل محاولات مكثفة من قبل إدارة شئون البيئة ومديرية الزراعة من أجل القضاء على السحابة السوداء.

وأعلن الدكتور هشام ربيع، رئيس جهاز شئون البيئة بإدارة شرق الدلتا، استخدام الجهاز موقعي الإنذار المبكر و"التليجرام" لرصد الحالات والتصدي لها وتحرير مخالفات ضد المزارعين.

وأضاف ربيع، أن الحالات التي رُصدت منذ بداية الموسم وتحرير محاضر لها حتى الآن 90 حالة، منوهًا إلى أن هناك استجابة للفلاحين لتوريد القش إلى مناطق المكابس.

وفي السياق، تشن مديرية الزراعة حملات مكثفة عن طريق لجان المتابعة للسيطرة على حرق قش الأرز وضبط المخالفين.

وأوضح المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية حررت 70 محضرًا ضد مزارعين خالفوا التعليمات الصادرة بشأن كيفية التعامل مع قش الأرز وتجميعه من خلال النقاط المنتشرة بعدد من المراكز والمدن، تمهيدًا لتدويره واستخدامه في صناعة الأعلاف من المخلفات الزراعية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "بيئة وسط الدلتا": ارتفاع مخالفات السحابة السوداء لـ761 محضرا

    أخبار

  • "شؤون البيئة بوسط الدلتا": اعتماد 317 طن أعلاف وسماد عضوي من قش الأرز

    أخبار

  • الرقابة الإدارية تكشف مخالفات بالجملة في المدن الجامعية بالدقهلية

    أخبار

  • بالصور.. "جلموة" تودع الشهيد عمر السعدي بالزغاريد

    أخبار

إعلان

be9d9849da.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي