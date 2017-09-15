حرق قش الأرز بالدقهلية عرض مستمر.. و"البيئة والزراعة": 160 محضرًا حتى الآن

الدقهلية - رامي القناوي:

واصل الفلاحون بمحافظة الدقهلية، استمرار حرق قش الأرز داخل الأراضي الزراعية، في ظل محاولات مكثفة من قبل إدارة شئون البيئة ومديرية الزراعة من أجل القضاء على السحابة السوداء.

وأعلن الدكتور هشام ربيع، رئيس جهاز شئون البيئة بإدارة شرق الدلتا، استخدام الجهاز موقعي الإنذار المبكر و"التليجرام" لرصد الحالات والتصدي لها وتحرير مخالفات ضد المزارعين.

وأضاف ربيع، أن الحالات التي رُصدت منذ بداية الموسم وتحرير محاضر لها حتى الآن 90 حالة، منوهًا إلى أن هناك استجابة للفلاحين لتوريد القش إلى مناطق المكابس.

وفي السياق، تشن مديرية الزراعة حملات مكثفة عن طريق لجان المتابعة للسيطرة على حرق قش الأرز وضبط المخالفين.

وأوضح المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية حررت 70 محضرًا ضد مزارعين خالفوا التعليمات الصادرة بشأن كيفية التعامل مع قش الأرز وتجميعه من خلال النقاط المنتشرة بعدد من المراكز والمدن، تمهيدًا لتدويره واستخدامه في صناعة الأعلاف من المخلفات الزراعية.