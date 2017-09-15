إخماد حريق محدود داخل مخزن بويات بالمنطقة الصناعية في جمصة

الدقهلية- رامي القناوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مخزن للبويات بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن بويات في المنطقة الصناعية بجمصة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمد فوزي، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء تحت إشراف المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، لمكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله لكامل المخزن.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن بويات ملك "محمد عزت. ا"، وأسفر عن احتراق معدات الخلط وبعض جالونات البويات فيما لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، نتيجة نشوب ماس كهربائي.

جرى تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة.