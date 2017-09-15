موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع
موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع
01:22 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
ارشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعى وإجمالي الحركة بلغ 18 سفينة.
وأشارت في بيان، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وغادر الميناء سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
وأكدت أنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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موانئ بورسعيد تستقبل 18 سفينة حاويات
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