إنشاء مطبات صناعية ورفع الإشغالات أمام مجمع مدارس النجوع بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس أشرف الحويحي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، مجمع المدارس بقرية النجوع لمتابعة أعمال الصيانة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وكلف الحويحي، المهندسة صباح منصور رئيس القرية، بإنشاء مطبات صناعية قبل وبعد مجمع المدارس وإزالة جميع الإشغالات ورفع إشغالات الباعة الجائلين حفاظًا على حياة الطلاب.

كما طالب الحويحي، مسئولي إدارة التربية والتعليم بمنع الطلاب من الخروج من المدارس إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.