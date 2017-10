التحرير

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري القسم الثانى، بمواجهات قوية للغاية، بعد أن دعم كل فريق بالدوري صفوفه، بصفقات مميزة.

ونستعرض أهم مواجهات اليوم من دورى المظاليم:

نادى مصر vs المريخ

الشرقية vs كهرباء إسماعيلية

الزرقا vs الترسانة

ج. شبين vs منتخب السويس

نجوم المستقبل vs سيراميكا

القناة vs أبى صقل

الفنار vs الشمس

اتحاد الشرطة vs البنك الأهلى