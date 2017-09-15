صلاح أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا متفوقا على «ميسي ورونالدو»

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة، فوز الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليج).

وترشح صلاح للجائزة بعد مساهمته في تعادل فريقه أمام إشبيلية يوم الأربعاء، بتسجيله للهدف الثاني بعد أن استخلص الكرة بشكل جيد وسددها على المرمى.

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واحتل "صلاح" المركز الأول بعد تفوقه على عدة مرشحين أبرزهم رونالدو وميسي، بنسبة بلغت 51% في حين جاء ميسي ثانيًا بـ20% و رونالدو ثالثًا بـ12%.

وضمت القائمة كلًا من...«كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وهاري كين، ونيمار، وروميلو لوكاكو، وخاميس رودريجيز».