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بنزيما: لا يوجد سبب لمغادرة النادي الأفضل في العالم

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بنزيما: لا يوجد سبب لمغادرة النادي الأفضل في العالم بنزيما: لا يوجد سبب لمغادرة النادي الأفضل في العالم

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى شعور البعض بالمفاجأة بعدم وجود أي أحاديث حول إمكانية رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق.

وعن ذلك الأمر قال بنزيما إنه ما دام يشارك في المباريات باستمرار فلا يوجد أي سبب يدفعه للرحيل عن النادي الأفضل في العالم.

وأوضح بنزيما أن السر وراء نجاحات ريال مدريد الأخيرة يأتي بسبب المساواة بين جميع اللاعبين في الحصول على الفرصة.

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وأشار بنزيما إلى امتلاك ريال مدريد ستة أو سبعة لاعبين يوجدون مع بعضهم منذ فترة طويلة يمنحون التشكيل الاستقرار، إلى جانب وجود مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب.

وأضاف اللاعب الفرنسي أن ريال مدريد يمر بأفضل حالة له على صعيد التتويج بالألقاب وتقديم كرة قدم ممتعة للجماهير.

وعن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، أشار بنزيما إلى أن الصفقة كانت مفاجأة له، مطالبًا في الوقت ذاته بعدم وضع ضغط كبير على مهاجم باريس الآخر كيليان مبابي نظرًا لصغر سنه.

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التحرير

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