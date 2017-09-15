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روسيا:إطلاق كورياالشمالية صاروخ جديد يؤدي لتصعيد الوضع في المنطقة

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مصراوي Masrawy

:إطلاق كورياالشمالية صاروخ جديد يؤدي لتصعيد الوضع في المنطقة

01:13 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

روسيا:إطلاق كورياالشمالية صاروخ جديد يؤدي لتصعيد الوضع في المنطقة

دميتري بيسكوف

موسكو - (د ب أ):
وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قيام بعملية إطلاق صاروخ جديدة بالاستفزاز الجديد الذي يؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "روسيا قلقة من عمليات الإطلاق الاستفزازية الجديدة التي تؤدي إلى مواصلة تصعيد الوضع، وزيادة التوتر في شبه الجزيرة، نحن ندين بشدة استمرار هذه الأعمال"،بحسب وكالة "سبوتنيك".

كان مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان قد أكدوا، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا "لم يتم تحديد نوعه"، شرقا من بيونج يانج وانطلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت، الشهر الماضي، صاروخا باليستيا قصير المدى من طراز "هواسونج-12" فوق اليابان. وأعلنت حكومة بيونج يانج أنها أجرت تجربة على قنبلة هيدروجينية في الثالث من سبتمبر الجاري.

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، يوم الاثنين الماضي، بسبب برنامج أسلحتها النووية والصواريخ الباليستية.

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