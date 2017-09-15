انفجار لندن يُسفر عن وقوع 18 مُصابًا

القاهرة- (مصراوي):

قالت الشرطة البريطانية إن الانفجار الذي وقع اليوم في محطة قطار في بارسونز جرين، غرب العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم، الجمعة، أسفر عن وقوع 18 مُصابا.

ورجحت الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار هجوما إرهابيا، ودعت المواطنين للابتعاد عن هذه المنطقة تماما لحين الانتهاء من فحصها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الانفجار وقع في حاوية بيضاء انفجرت في الجزء الخلفي من القطار.

وأخبر أحد شهود العيان هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنهم في البداية سمعوا صوت انفجار، ثم رأوا ألسنة اللهب تتصاعد، وأحاطت بعربات القطار، ثم فُتحت الأبواب وأسرع الركاب، وأصيب أغلبهم بحروق في مناطق مختلفة بأجسادهم، بالخروج يصرخون في فزع.

ووصل ضباط الشرطة والمسعفون ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث في أقل من خمس دقائق، وتستعين وحدات الإطفاء حاليا بنحو 50 اطفائيا، لإخماد النار المشتعلة في 6 محركات.

وأعلنت هيئة النقل في لندن إغلاق جزء من خطوط قطارات الأنفاق بسبب الوضع الأمني الحالي في البلاد، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ونددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالانفجار، ووصفته بالعمل الإرهابي.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن ماي سترأس لجنة طوارئ من المُقرر أن تُعقد ظهر هذا اليوم، لمناقشة الحادث.

كما دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، المواطنين إلى الهدوء وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.