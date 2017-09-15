أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

انفجار لندن يُسفر عن وقوع 18 مُصابًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انفجار لندن يُسفر عن وقوع 18 مُصابًا

01:11 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

انفجار لندن يُسفر عن وقوع 18 مُصابًا

الشرطة البريطانية

القاهرة- (مصراوي):

قالت الشرطة البريطانية إن الانفجار الذي وقع اليوم في محطة قطار في بارسونز جرين، غرب العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم، الجمعة، أسفر عن وقوع 18 مُصابا.

ورجحت الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار هجوما إرهابيا، ودعت المواطنين للابتعاد عن هذه المنطقة تماما لحين الانتهاء من فحصها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الانفجار وقع في حاوية بيضاء انفجرت في الجزء الخلفي من القطار.

وأخبر أحد شهود العيان هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنهم في البداية سمعوا صوت انفجار، ثم رأوا ألسنة اللهب تتصاعد، وأحاطت بعربات القطار، ثم فُتحت الأبواب وأسرع الركاب، وأصيب أغلبهم بحروق في مناطق مختلفة بأجسادهم، بالخروج يصرخون في فزع.

ووصل ضباط الشرطة والمسعفون ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث في أقل من خمس دقائق، وتستعين وحدات الإطفاء حاليا بنحو 50 اطفائيا، لإخماد النار المشتعلة في 6 محركات.

وأعلنت هيئة النقل في لندن إغلاق جزء من خطوط قطارات الأنفاق بسبب الوضع الأمني الحالي في البلاد، بحسب ما أوردته "سي إن إن" الأمريكية.

ونددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالانفجار، ووصفته بالعمل الإرهابي.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن ماي سترأس لجنة طوارئ من المُقرر أن تُعقد ظهر هذا اليوم، لمناقشة الحادث.

كما دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، المواطنين إلى الهدوء وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد انفجار على متن قطار.. عمدة لندن: "الإرهاب لن يخيفنا أو يهزمنا"

    أخبار

  • الشرطة البريطانية ترجح احتمال أن يكون انفجار لندن ناجما عن "هجوم إرهابي"

    أخبار

  • وزير الخارجية البريطاني يدعو المواطنين للهدوء عقب انفجار لندن

    أخبار

  • هيئة النقل في لندن: إغلاق جزء من خطوط قطارات الانفاق بسبب "وضع أمني"

    أخبار

إعلان

4b595528be.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر