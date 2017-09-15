نانسي والجسمي وتامر حسني في أول حفل فني بالعاصمة الإدارية.. 6 أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال المنتج وليد منصور، إنه يشرف على تنظم حفل افتتاح فندق "الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم 6 أكتوبر المقبل، مضيفًا أنه من المقرر أن يحي الحفل الفنانة نانسي عجرم، والفنان حسين الجسمي، والفنان تامر حسني.

وأضاف منصور في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن "تحضيرات الحفل تتم منذ فترة كبيرة نظرًا لأهمية، حيث يأتي على هامش الاحتفال بذكرى السادس من أكتر"، موضحًا أن اختيار "نانسي والجاسمي وتامر" لإحياء الحفل؛ نظرًا لشعبيتهم الكبيرة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يحضر الحفل نخبة من نجوم المجتمع والفنانين ورجال الأعمال والمشاهير بمصر والوطن العربي.