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اعتقال محامي رئيس حزب معارض في تركيا

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مصراوي Masrawy

اعتقال محامي رئيس حزب معارض في تركيا

01:00 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

اعتقال محامي رئيس حزب معارض في تركيا

قوات الأمن التركية

القاهرة- (مصراوي):

اعتقلت قوات الأمن التركية، الجمعة، محامي رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو في أنقرة، بتهم متعلقة بملف فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، العام الماضي، بحسب ما نقلته سكاي نيوز .

ووفقا لسكاي نيوز، فإنه تم اقتياد المحامي جلال شيليك إلى المعتقل الجمعة، بعدما فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقا بشأن علاقته برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

والخميس، اتهم كمال كيليجدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا بدعم الإرهاب ومساعدة تنظيمات إرهابية.

والشهر الماضي هدد أردوغان بسجن كيليجدار أوغلو نفسه، وقال: "على الجميع ألا يندهش إذا ظهرت معلومات تربط بين كيليجدار أوغلو وجماعة غولن وقضية تسريب أخبار وصور شاحنات السلاح التركية التي كانت ذاهبة لسوريا".

ومنذ ذلك الحين تنتشر أنباء عن نية أردوغان تصفية زعيم المعارضة سياسيا بشكل تدريجي، من أجل الإجهاز تماما على أي معارضة سياسية في البلاد قبل الانتخابات المقبلة.

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مصراوي Masrawy

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