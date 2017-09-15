بريطاني حاول غسل يده في بركة ماء فكانت نهايته مأساوية

كتبت- نرمين الجلاد:

تسبب حادث مروع في مقتل شاب بريطاني، بعدما تعرض لهجوم تمساح، حين محاولته غسل يديه في بركة ماء جنوب شرقي سريلانكا، كما جاء في موقع"سكاي نيوز"

وفي التفاصيل هاجم التمساح المحرر بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، والبالغ من العمر 25 عاماً، عندما كان يحاول غسل يديه في مياه بحيرة بسيرلانكا، حيث كان يقضي عطلة مع بعض زملائه.

ظهر التمساح من تحت الماء، وأنقض عليه وأمسك بذراعه وسحبة الي الأعماق، وفي ثواني أختفي المحرر.

ولم تؤكد الخارجية البريطانية هوية القتيل، لكنها قالت: "نحن نساعد عائلة رجل بريطاني نعتقد أنه فقد في سريلانكا"، قرب بركة ماء تعرف باسم "صخرة التمساح"، أو "صخرة الفيل".

وقالت مصادر محلية إن الهجوم يعد الأول من نوعه في سريلانكا، لا سيما في منطقة هادئة مثل تلك التي وقع بها الحادث.