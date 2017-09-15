بعد انفجار على متن قطار.. عمدة لندن: "الإرهاب لن يخيفنا أو يهزمنا"

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن هناك عددا من الأشخاص، بينهم أطفال، أصيبوا بعد انفجار وقع على متن قطار فى لندن، مشيرة إلى أن بعض الضحايا تعضوا للإصابة بحروق، وقيل إن آخرين أصيبوا بحالة ذعر تلت ذلك.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، ناشد عمدة لندن صادق خان، المواطنين الهدوء، حيث قال: "الإرهاب لن يخيفنا أو يهزمنا"، مضيفًا "مدينتنا تدين بشدة هؤلاء الأفراد الكريهين الذين يحاولون استخدام الإرهاب لإلحاق الأذى بنا وتدمير نمط حياتنا".

ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم إن هناك عددا من الضحايا "مغطى بالدم" بعد انفجار في عربة ركاب مزدحمة في محطة "بارسونز جرين" للأنفاق بالقرب من مدينة فولهام جنوب غرب لندن خلال ساعة الذروة.

كما أشارت الشبكة البريطانية إلى أن مستشفى سانت ماري في بادنجتون أعلنت عن استقبالها مصابي الانفجار، وأن طاقم المستشفى على أهبة الاستعداد للتعامل مع المصابين، علاوة على أن خدمة الإسعاف صرحت أنها أرسلت فريقا كاملا إلى موقع الانفجار.

في السياق ذاته، كشف التقرير عن أن مكتب رئيسة الحكومة البريطانية "تيريزا ماي" يتابع باستمرار آخر مستجدات الحادث، ومن المقرر أن تترأس ماي اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة في وقت لاحق.

وكانت الشرطة البريطانية ووسائل إعلام محلية، قد أعلنوا اليوم الجمعة، وقوع انفجار في محطة مترو أنفاق غربي العاصمة لندن، أدى لإصابة عدد من الأشخاص، حيث رجحت الشرطة البريطانية أن يكون الانفجار هجوما إرهابيا، ودعت المواطنين للابتعاد عن هذه المنطقة تماما لحين الانتهاء من فحصها.

كما نددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بالانفجار الذي وقع في محطة قطار في العاصمة البريطانية لندن، وقالت ماي في تغريدة على حسابها بموقع تويتر "أفكاري مع المصابين في بارسونز جرين، وفريق الطوارئ الذي تعامل بشجاعة مع الحادث الإرهابي".

كما دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، المواطنين إلى الهدوء وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.​